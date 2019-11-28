مايا دياب تتألق بـ شعر كيرلي ولوك جريء ( صورة )

أطلت الفنانة مايا دياب عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال صورة جديدة ، اعتمدت فيها الظهور بملابس رياضية مريحة .

وتوجهت المغنية اللبنانية من خلالها بسؤالٍ إلى الجمهور ، طالبت فيه إبداء آرائهم حول الستايل الـ Curlyالذي اعتمدته مؤخراً كتسريحة لشعرها .

ولاقى تساؤل مايا وإطلالتها تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأناقتها ، وأثنوا على اللوك الجديد الذي أطلت به .

يشار إلى أن مايا دياب تتحضر حالياً للعودة إلى التمثيل بعد غياب تجاوز التسع سنوات ، وذلك عبر دخولها عالم المسرح من خلال مسرحية ” لوكاندة الأوباش ” التي تتشارك في بطولتها مع النجم المصري حسن الرداد ، ومن المقرر عرض العمل في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل .