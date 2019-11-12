مايا دياب تُشعل ليل مدينة طابا في مصر ( صورة )

أحيت الفنانة مايا دياب حفلاً غنائياً خاصاً مكتمل العدد داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة طابا في مصر ، وقدمت خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغانيها مثل : ” نيالي .. سبع أرواح … يا قاطفين العنب … بعدو ” .

وتألقت مايا بفستان طويل ذو شقٍ عالٍ من الأسفل ، تميز بألوانه الخريفية التي نُقشت على شكل جلد النمر ، ارتدت معه حذاءً صيفياّ ذو كعبٍ عالٍ .

واعتمدت الفنانة في ظهورها مكياج الوجه الناعم ، بينما صففت شعرها wavy عريض وتركته بشكلٍ منسدل على الأكتاف .

يذكر أن مايا دياب كانت قد شاركت مؤخراً في الحِراك الشعبي الذي غصت به شوارع لبنان ، ونادت مع المتظاهرين مطالبة بحلِّ الحكومة الحالية وتسليم السلطة إلى العسكر لحين اجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة .