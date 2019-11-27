ماذا قال لاعب ريال مدريد مارسيلو لـ نيمار وما علاقة مبابي ؟

فرض باريس سان جيرمان التعادل على مضيفه ريال مدريد بهدفين لكل منهما، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إشادة لاعب الريال مارسيلو، بنجم سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

واعتبر الظهير الأيسر للملكي أن نيمار يلعب كرة قدم، أفضل من زميله الفرنسي كيليان مبابي.

والتقطت فيديو يجمع كل من مارسيلو وكاسيميرو مع نيمار، في ممر ملعب “سانتياغو بيرنابيو” المؤدي إلى المستطيل الأخضر.

وكشفت القناة عبر الصور عن حديث دار بين الثلاثي، حيث قال مارسيلو لنيمار: “أنت أفضل من مبابي”.

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وبهذا التعادل حافظ سان جيرمان على صدارة المجموعة الأولى بـ 13 نقطة، بينما احتل “الميرنغي” الوصافة بثماني نقاط.

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