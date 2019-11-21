ماذا قال لاعبو منتخب سوريا بعد عودتهم من دبي؟

تمكن منتخب سوريا لكرة القدم من حصد خمس عشرة نقطة من خمس مباريات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال محمود المواس إن: “الفوز في المباريات الخمس مهم للغاية لمتابعة مشوارنا بالتصفيات، ولكن الأهم أننا أعدنا ثقة الجماهير بنا”.

في حين أشار المدافع إلى أن المنتخب في حالة جيدة لوجود توليفة جديدة من الشباب إضافة إلى الخبرات بإشراف المدرب فجر إبراهيم.

لاعب خط الوسط ورد السلامة قال إن: “اختيار لاعبين من الدوري السوري ضمن قائمة المنتخب أثبت صوابيته”.

وأضاف “الجميع كان على قدر المسؤولية في جميع المراكز فمنهم من دافع ومنهم من سجل أهدافا”.

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وأكد حارس “نسور قاسيون” ابراهيم عالمة أن جميع اللاعبين قدموا ما لديهم بغية إسعاد الجماهير.

مراسلون – رياضة