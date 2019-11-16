ليونيل ميسي يثير قلق الجماهير بعد نشر هذه الصورة

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده، للفوز على البرازيل في مباراة “سوبر كلاسيكو”، على ملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة السعودية “الرياض”.

وعقب المباراة انتشرت صورة لـ ميسي مع نجوم “التانغو”، في فندق إقامتهم، وكان نجم برشلونة يضع أكياس الثلج على ركبتيه.

هذا ما دفع الجماهير للشعور بالقلق على الدولي الأرجنتيني، والتساؤل إذا كان يعاني من إصابة.

وبعد الفوز على البرازيل قال ميسي: “لطالما أحببت الفوز على البرازيل وهذا أمر جيد، فعندما تفوز فإنه يمكنك العمل بكل هدوء”.

وسجل ميسي هدف الفوز للأرجنتين على البرازيل بهدف دون مقابل، في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

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وعاد “البرغوث” للمشاركة مع الأرجنتين، بعد إيقافه 3 أشهر، بعدما وجه اتهامات بالفساد لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

مراسلون -رياضة