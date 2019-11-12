لهذه الأسباب … إذا رأيت عنكبوتاً في المنزل لا تقتله

تواجد العناكب في المنزل يسبب ذعراً للكثير من الناس بسبب وجود أنواع كثيرة منها سامة في حال لدغت الإنسان.

ولكن رغم خوف أغلب الناس منها ، نصح خبراء بعدم قتلها لعدة أسباب ، وهي:

العناكب تكافح الآفات في المنزل والحدائق:

حيث تقوم العناكب باصطياد كميات كبيرة من الآفات المنتشرة ، فهي تستهلك سنوياً ما مقداره 400 إلى 800 مليون طن من الحشرات في جميع أنحاء العالم.

كما يتغذى العنكبوت على الحشرات المضرة بالانسان.

العنكبوت يحافظ على التوازن البيئي في المنزل :

أجريت دراسة لـ50 منزلا في ولاية كارولينا الشمالية، وعثر فيها على عناكب في كل منزل تمت زيارته.

ومعظم هذه العناكب من النوع الصغير وغير المؤذي، وأكد الباحثون بأنها مهمة للمحافظة على النظام البيئي الداخلي للمنزل حيث تقوم باصطياد الآفات المزعجة والحشرات التي تنقل الأمراض.

العناكب الموجودة في المنزل لا تريد قتل الإنسان:

العناكب في الحقيقة هي من تخاف من الإنسان ، وفي حال العثور على عنكبوت بالمنزل حاول إخراجه، في حال لم ترد رؤيته داخل منزلك ولا تقتله.

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