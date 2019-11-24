لهذا السبب... سيدة تحتفظ بجثة زوجها في ثلاجة المنزل لعام كامل

عثرت السلطات الأمريكية على جثة رجل داخل ثلاجة في منزل سيدة أمريكية مسنة.

حيث احتفظت سيدة أمريكية تدعى “باربرا واتزر” بجثة زوجها داخل ثلاجة منزلية لمدة عام، خشية أن يقوم الأطباء بفتح دماغه من أجل دراسة حالته.

وأكدت السلطات أن مخاوف باربرا لم يكن لها أي أساس يبررها، فقد وجهت إليها تهمة بشأن “التخلي عن الجثة”، والتي يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وأصيب الزوج بارتون بمرض “لو غيريغ”، المعروف أيضًا باسم ALS، والذي يسبب موت الخلايا العصبية التي تسيطر على عدد من العضلات.

فيما أكدت الشرطة خلال تشريح الجثة عدم وجود أي علامات تدل على وجود حادث وراء وفاة الزوج.

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