لمستخدمي واتس اب .. طريقة حماية الهواتف من الاختراق (فيديو)

حدثت شركة واتس اب تطبيقها في محاولة منها لسد ثغرة كانت تعرض هواتف المستخدمين للاختراق عن بعد .

وذكر موقع “عالم التقنية” المختص بأخبار التكنلوجيا ، أن واتساب أرسلت تحديثاً أمنياً لتطبيقها الرسمي ومهمته إغلاق ثغرة أمنية خطيرة اكتشفت مؤخراً .

ثغرة في واتس اب :

وبين الموقع أن تلك الثغرة كانت تتيح للقراصنة التحكم بهاتف المستخدم عن بعد والوصول لكافة بياناته من رسائل وملفات مخزنة وذلك عبر مقطع فيديو MP4 يرسلوه للمستخدمين، والذي سبق وحذر منه المختصون .

حيث ظهرت تلك الثغرة في النسخ الأقدم من نسخة 2.19.274, على أندرويد و 2.19.100 على آيفون.

ونصح الموقع بتنزيل وتحديث وتثبيت آخر تحديث متاح لواتساب لتلافي الوقوع ضحية لهؤلاء القراصنة ، إذ تحدثت تقارير عن وقوع عشرات المدرسين الجامعيين والمحامين والصحفيين ضحية الثغرة في الهند.

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