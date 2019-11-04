للمغتربين السوريين .. تسهيلات للحصول على سند الإقامة ومعاملات دفع بدل خدمة العلم

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان اتخاذ عدة تسهيلات جديدة تتعلق بسندات الإقامة ومعاملات دفع بدل خدمة العلم للمغتربين السوريين .

وخلال مناقشة موازنة الوزارة في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ، أكد سوسان أنه أصبح من الممكن الحصول على سندات الإقامة للمغتربين في يوم واحد بدلاً من 3 أشهر إذ سيحوي السند الجديد باركود، لافتاً بهذا الإطار إلى أنه تم حل المشكلة بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

كما كشف سوسان عن تعديلات أخرى تتعلق بمعاملات دفع بدل خدمة العلم الإلزامية للمغتربين السوريين ، حيث بين أنه بات بالإمكان تطبيق نفس الآلية على هذه المعاملات حتى يحصل عليها المواطن خلال أسبوع.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه يتم قبول البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين ، إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن 4 سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحالة مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي.

وفيما يخص البدل الداخلي، أوضح رئيس لجنة الأمن الوطني في البرلمان فيصل خوري بتصريح سابق، أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من الخدمة الإلزامية في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.