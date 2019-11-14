لقطات فيديو نادرة … جنين داخل الغشاء الأمنيوسي خارج بطن أمه

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لقطات فيديو نادرة ... جنين داخل الغشاء الأمنيوسي خارج بطن أمه

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ جنين داخل الغشاء الأمنيوسي بعد إخراجه من رحم الأم وهو متكامل الأعضاء، وبحجم جيد.

و ظهر في الفيديو النادر الذي صورته كاميرا الأطباء جنين يتحرك داخل الغشاء الأمنيوسي، ويقترب من سطحه لتلتقط عدسة الكاميرا وجه الجنين بشكل واضح.

وقد صور الفيديو أثناء عملية ولادة داخل أحد المشافي ولم يعرف في أي بلد.

يشار إلى أن السائل الأمنيوسي ماء يعوم فيه الجنين ويساعده على النمو وينقل المواد الغذائية من الأم إلى الجنين ويسهل حركته داخل الرحم كما يحميه من الصدمات.

 

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