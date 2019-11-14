لتكثيف وتطويل رموش العين .. إليكم فوائد السيروم وطريقة الاستخدام

تتساقط رموش العينين نتيجة التقدم بالعمر والاستعمال المتكرر والمفرط للماسكارا، ما يؤثر على شكلها ويؤدي الى فقدان كثافتها وجمالها.

ولعلاج هذه المشكلة يوصى بمعرفة فوائد السيروم للحصول على رمـوش قوية وطويلة لا تقاوم.

مكونات وفوائد سيروم تكثيف رموش العين

من المفيد تطبيق السيروم على الرموش، حيث أنه يساعد على زيادة نموها وجعلها أطول، وذلك بفضل احتوائه على الكثير من المكونات المغذية.

وهنا نشير الى أن هذا المنتج غالباً ما يتكون من الأعشاب الطبيعية والعديد من أنواع الأحماض الامينية، التي تنظم خلايا وجذور الشعر.

وبالتالي ينخفض تساقط الرموش ، مقابل زيادة نمو الخلايا المنتجة للشعر، ما يحفز بالتالي من طول وسمك الشعرة، فضلاً عن نموها بشكل سريع.

طريقة استخدام سيروم رموش العين

ما يميز السيروم أنه يحمل العديد من النتائج الإيجابية من دون أضرار وآثار جانبية، ما يجعله من أفضل منتجات تكثيف الرموش المستخدمة، ولتطبيقه لا بد من اعتماد هذه الخطوات التالية:

– كخطوة أولية، وقبل الاستخدام يجب أن تكون الرموش نظيفة وذلك من خلال الحرص على غسلها جيداً بالماء الدافئ ثم تنشيفها بشكل جيد.

– بعد ذلك ضعي القليل من السيروم على جذور الرموش العلوية وقومي بتحريك السائل بشكل طولي على الرمش.

– لنتائج مثالية قومي بتطبيق هذه الخطوات لمرة واحدة على الأقل يومياً، كما أنه من الممكن تطبيق السيروم لمرتين في اليوم لمن يعانون من بطئ شديد في نمو الرموش.

نتائج تطبيق السيروم على رموش العين

– بعد الانتظام على تطبيق هذا المنتج لمدة 7 الى 14 يوم على الرموش، سوف تصبح أطول وستبدأ بالنمو من جديد.

– نشير الى النتائج الواضحة والملحوظة تبدأ بالظهور وتكون أكثر وضوحاً بعد 7 أيام من الاستخدام المنتظم.

– للحصول على النتيجة النهائية والمثالية، لا يجب إهمال الانتظام على استخدام هذا المنتج بصورة دورية لمدة 16 أسبوع.