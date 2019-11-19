لتجنب العقم لدى الرجال .. إليكم فوائد الزنجبيل بهذا الخصوص

تعتبر إضافة العناصر الغذائية، سواء في نظامك الغذائي أو في المكم لات الغذائية، جزءٌ مهمٌ من نمط حياة صحي يقي من عدة أمراض من بينها العقم.

وإذا كنتم ترغبون في الإنجاب، فسيكون من الحكمة تضمين نظامكم الغذائي العناصر الغذائية التي يمكن أن تزيد من الهرمونات الجنسية، والتي بالنسبة للرجال هي التيستوستيرون، والزنجبيل هو أحد تلك الأعشاب التي ثبت أنها تزيد من هذا الهرمون الذكري، ومن السهل جداً تضمينه مع الوجبات والمشروبات.

تأثير الزنجبيل على خصوبة الرجل وتجنيبه العقم

الزنجبيل هو واحد من أكثر التوابل المستخدمة في العالم، علماً انه علاج منزلي جي د للغثيان، عسر الهضم، وللالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل.

ولكن ثبت أيضاً أن الزنجبيل يعزز هرمون التستوستيرون، مما قد يزيد من الخصوبة عند الرجل.

وفي إحدى الدراسات التي أجراها علماء من جامعة College of Medicine, Tikrit University، تبين أنه بعد علاج الرجال بالزنجبيل، زاد عدد الحيوانات المنوية لديهم بنسبة 16.2 ٪، وزادت حركة الحيوانات المنوية بنسبة 47.3 ٪، وزاد حجم الحيوانات المنوية بنسبة 36.1 ٪. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن الرجال الذين يتناولون الزنجبيل يزيدون في مصل الدم LH و FSH والتستوستيرون.

وتشير هذه الدراسة إلى أن الزنجبيل كان له هذا التأثير على الرجال لأنه كان فعالًا في تقليل تجزئة الحمض النووي للحيوانات المنوية ما زاد من إفراز الجسم لهرمون التستوستيرون.

المزيد من الزنجبيل لتجنب العقم

الزنجبيل هي عشبة متعددة الاستخدامات، خصوصاً للرجال الذين يعانون من العقم، ومن السهل جداً دمجها في نظامك الغذائي على الشكل التالي:

– ربما يكون الأسهل شرب شاي الزنجبيل، فقط قم بغلي جذر الزنجبيل الخام والطازجة بالماء الساخنة، وستستمتع بكوبٍ من شاي الزنجبيل اللذيذ، يمكنك ان تتناول شاي الزنجبيل مرتين في اليوم، صباحاً ومساءاً.

– حاول إضافة شرائح الزنجبيل الطازجة إلى الصلصات والسلطات، دون ان ننسى فوائده العديدة أيضاً في الحساء الشهي.

نصائح لزيادة الخصوبة للرجال:

– الحفاظ على وزن صحي وتحسين النظام الغذائي

– ممارسة التمارين الرياضية

– الحصول على كمية كافية من فيتامين D

– ممارسة العلاقة الحميمة ولكن ليس يومياً