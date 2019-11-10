لبنان .. إيقاف شخص يحتال على العمال السوريين منتحلاً صفة أمنية

ألقت قوى الأمن الداخلي في لبنان ، على شخص يحتال على العمال السوريين منتحلاً صفة أمنية بأحد الأحزاب.

وذكر موقع “النشرة” اللبناني أن شخصاً يدعى “م.م” ، من مواليد عام 1980 قام بعمليات سلب طالت عمال سوريين ضمن مناطق مختلفة .

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني صورة الفاعل والذي تبين بعد القبض عليه أن كان ينتحل صفة مسؤول في لجنة أمنية لأحد الأحزاب .

ونشر الموقع اللبناني تفاصيل الموضوع مبيناً أن الفاعل كان يستخدم دراجة آلية نوع “جوك” لون اسود” ويصطحب ضحاياه على متنها ثم يصعد بهم إلى أحد المباني بزعم أنه مبنى للحزب المزعوم الذي ينتمي إليه.

ويعمد “م ، م” المنتحل لصفة أمنية ، إلى الإبقاء على محفظة وهاتف العامل السوري ثم يهرب ويتوارى عن الأنظار.

وبعد القبض عليه ، تعرف عدد من ضحاياه عليه وتمت إحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وشهدت الأشهر السابقة عودة آلاف اللاجئين السوريين من لبنان ودول عربية وغربية أخرى، كما تجدر الإشارة إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان البالغ عددهم أقل من مليون نسمة، يعانون من ظروف معيشية صعبة.