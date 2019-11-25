لاعب منتخب سوريا سأعود من قطر إلى الدوري السوري .. ويكشف سبب قصة شعره

أكد نجم منتخب سوريا لكرة القدم محمود المواس أن أمور “نسور قاسيون”، تسير وفق ما خطط الجهاز الفني، وكما ما يريد الجمهور.

وقال اللاعب: “ضمنا 95 % من التأهل إلى الأدوار القادمة بالتصفيات الآسيوية، وفي المراحل القادمة كل مباراة سندخلها كنهائي، لأنه لا يجب خسارة أي نقطة”.

وبالنسبة للدوري السوري، أشار المواس إلى أن البطولة متطورة هذا الموسم، حيث كان ضمن المنتخب 7 لاعبين من الدوري.

وقال المواس: “في النهاية سأعود للعب في الدوري مهما مرت السنين، فهو بيتنا، عندما نفكر بالاعتزال سنعود لهذه البطولة”.

وأكد المواس أن تركيزه منصب على أرضية الملعب، وكل شيء متروك لوكيل أعماله.

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وحول قصة شعره، بين اللاعب أنها كانت تقليداً لـ النجم الأرجنتيني أغويرو، مضيفاً “انتظروني بقصة شعر جديدة على الصفر”.

مراسلون – رياضة