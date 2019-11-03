لاعب توتنهام سون يدخل في نوبة بكاء بعد تسببه بإصابة لاعب .. فيديو

شهدت مباراة توتنهام وإيفرتون، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض اللاعب أندريه غوميز لإصابة قوية.

وأصيب لاعب إيفرتون غوميز بكسر في قدمه، إثر عرقلته من قبل لاعب توتنهام هيونغ مين سون.

بالإضافة إلى ذلك التحم غوميز مع مهاجم “السبيرز” الآخر البلجيكي سيرج أوريه، ليتعرض لإصابة قاسية.

وعلى إثر ذلك غادر البرتغالي ملعب “غوديسون بارك” على نقالة، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجه سون، على إثر تدخله ضد لاعب إيفرتون.

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وانصدم على إثر مافعله، ليدخل في نوبة بكاء، عقب رؤية نتائج تدخله على قدم جوميز، حيث بدت الإصابة مروعة.

مراسلون – رياضة

Breaking News :- A possible Career ending tackle on Everton midfielder Andre Gomes .

(BBC) pic.twitter.com/TMypjv3bkg — UEFA Europa League (@Europaleaggue) November 3, 2019

#EVETOT Heung-Min Son clipped Andre Gomes' foot causing the Portugese to stumble. He sees Serge Aurier and tries to pull his foot back to not hurt Aurier. Unfortunately the foot catches the ground causing the horrific injury. The whole change of events is awfully unlucky. pic.twitter.com/jUjKSb6wlo — Simo Tammilehto (@SimoTammilehto) November 3, 2019