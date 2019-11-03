لاعب توتنهام سون يدخل في نوبة بكاء بعد تسببه بإصابة لاعب .. فيديو

رياضة
لاعب توتنهام سون يدخل في نوبة بكاء بعد تسببه بإصابة لاعب .. فيديو

شهدت مباراة توتنهام وإيفرتون، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض اللاعب أندريه غوميز لإصابة قوية.

وأصيب لاعب إيفرتون غوميز بكسر في قدمه، إثر عرقلته من قبل لاعب توتنهام هيونغ مين سون.

بالإضافة إلى ذلك التحم غوميز مع مهاجم “السبيرز” الآخر البلجيكي سيرج أوريه، ليتعرض لإصابة قاسية.

وعلى إثر ذلك غادر البرتغالي ملعب “غوديسون بارك” على نقالة، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ولم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجه سون، على إثر تدخله ضد لاعب إيفرتون.

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وانصدم على إثر مافعله، ليدخل في نوبة بكاء، عقب رؤية نتائج تدخله على قدم جوميز، حيث بدت الإصابة مروعة.

مراسلون – رياضة

 

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