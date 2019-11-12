لاعب أجنبي يمدح نجميّ منتخب سوريا عمر السومة وعمر خريبين .. ماذا قال عنهما؟

تحدث نجم الهلال السابق السويدي كريستيان ويلهامسون خلال تصريحات تلفزيونية، عن لاعب منتخب سوريا عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي

وأكد ويلهامسون أن السومة، هو أفضل لاعب محترف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويدي: “أكن كل الاحترام والتقدير لجميع الأندية السعودية، والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي أفضل محترف في الدوري.

وأضاف “أتمنى وجوده رفقة الهلال فهو لاعب كبير ورائع، وخربين مهاجم جيد أيضا بالهلال”.

وأشار ويلهامسون إلى أن ياسر القحطاني هو أفضل لاعب سعودي لعب معه، لافتا إلى أن أفضل أهدافه كان في شباك النصر بالكأس.

اقرأ أيضاً: عمر السومة يكشف حقيقة انضمام إلى النصر .. ويتحدث عن خلافه مع أحمد الصالح

ويستعد منتخب سوريا لمواجهة الصين، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

مراسلون – رياضة