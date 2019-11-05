لاعبو ريال مدريد يختارون خليفة زيدان تمهيداً لإقالته

تحدثت وسائل إعلام إسبانية أن مستقبل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ، بات مهدداً بشكل كبير هذا الموسم، بعد تراجع نتائج وأداء الفريق.

وكشف برنامج “التشيرنجيتو” أن زيدان قد يتعرض للإقالة، في حال خسارته أمام غالطة سراي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن غرفة ملابس ريال مدريد ترغب في وصول راؤول غونزاليس، مدرب فريق الكاستيا، إلى الإدارة الفنية للريال.

ويرفض لاعبو الملكي أن يكون البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرباً للريال في الفترة القادمة.

ولم يقدم ريال مدريد هذا الموسم، المستوى المطلوب رغم تعاقده مع عدد من الأسماء الكبيرة، على رأسها البلجيكي هازارد من تشيلسي.

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وكان الملكي تعادل سلبياً مع ريال بيتيس، في مباراته الماضية ضمن الدوري الإسباني.

مراسلون – رياضة