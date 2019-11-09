لأول مرة … ناسا تكشف عن عينات من القمر لم تعرضها من قبل

كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عن افتتاح أول كبسولة لعينات أخذت من تربة القمر تم جمعها عام 1972.

وأعلنت ناسا عبر موقعها الإلكتروني بأنه تم في 5 نوفمبر افتتاح الكبسولة لأول مرة في مختبر تابع للوكالة في هيوستن.

و أضافت الوكالة بأن العينة جمعها رائدي الفضاء في بعثة “أبولو 17” عندما حطت على سطح القمر في عام 1972.

كما أشارت “ناسا” إلى أنه تمت دراسة معظم العينات بشكل جيد، والعديد منها ما يزال خاضع للبحث.

فيما أفادت د. سارة نوبل، عالمة ناسا بأن تحليل هذه العينات سيؤدي إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من رحلة أبولو، بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من العلماء من صقل تقنياتهم والمساعدة في إعداد المستكشفين المستقبليين للمهام القمرية المتوقعة في 2020 وما بعدها.

بدوره ، أضاف منسق المواد الفلكية في ناسا، فرانسيس ماكوبين، بأن فتح هذه العينات سيمكن من الوصول إلى اكتشافات علمية جديدة حول القمر، وسيسمح لجيل جديد من العلماء بتحسين أساليبهم لدراسة أفضل للعينات.

ونوهت الوكالة الأميركية إلى أن هناك عينة أخرى من المقرر افتتاحها لأول مرة أيضاً في يناير المقبل.

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