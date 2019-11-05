لأول مرة في تاريخها… فيسبوك تتخلى عن اللون الأزرق

أعلنت شركة ” فيسبوك ” عن تخليها عن اللون الأزرق للمرة الأولى في تاريخها وتطبيق شكل جديد عليه.

ونشر موقع “هيرالد جورناليزم” تقرير مفاده بأن فيسبوك بدأت بتفعيل خاصية “الوضع المظلم” الذي يحول التطبيق من اللون الأزرق إلى الأسود.

و أشار الموقع إلى أن الوضعية الجديدة لا تشمل تغييرات كبيرة في تصميم التطبيق ، سوى التخلي عن اللون الأزرق المعتاد والتقليدي.

كما يمكنك العودة إلى الوضعية الاعتيادية، إذا لم يشعر المستخدم بالراحة مع اختفاء الأزرق من الموقع أو التطبيق.

الجدير بالذكر أن شركة “فيسبوك” فعلت “الوضع المظلم” على تطبيقاتها الأخرى مثل “واتساب” و”إنستغرام” و”ماسنجر”.

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