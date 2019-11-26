كيم كارداشيان تبكي بشدة بسبب فستان !

كشفت النجمة الأمريكية المشهورة كيم كارداشيان بأنها بكت بشدة بعد أن سخر الكثيرون من فستانها الذي كانت ترتديه.

وأفادت نجمة تلفزيون الواقع بأنها تلقت ردود فعل سلبية على فستانها المزين بالأزهار، الذي ارتدته في حفل غالا عام 2013 ، أثناء فترة حملها بابنتها “نورث”.

و أشارت كيم إلى أنها كانت تريد ارتداء فستان أسود يومها ، لكن مصمم جيفنشي “ريكاردو تيسي” أقنعها أن لا تفعل ذلك، وتزين الفستان بالورود.

وذكرت بأن ذلك النقد المسيء لها جعلها تبكي طوال الطريق لأنها لم تصدق ذلك، مشيرة إلى أنها كانت حامل وقتها وكبيرة في الحجم ومنتفخة جداً، مما سبب لها لإحباط الشديد حينها.

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