كهرباء دمشق للمواطنين: تجنبوا استخدام السخان والغسالة والمكواة خلال هذه الساعات

دعت شركة كهرباء دمشق المواطنين لعدم استخدام السخان والغسالة والمكواة خلال هذه ساعات الذروة بهدف تخفيض ساعات التقنين.

وجاء هذا التوضيح خلال تصريح لمدير التشغيل في شركة الكهرباء بدمشق محمد محلا لإذاعة “شام اف ام” حول حملة “رشدها لتدوم” التي أطلقتها الوزارة منذ بداية الشهر الحالي.

كما بين محلا أن هذه الحملة ستستمر حتى شباط المقبل أي خلال فترة ذروة الشتاء ، مؤكداً أن أثر الحملة سيظهر مع قدوم فصل الشتاء.

وتقوم الحملة وفق محلا، على مبدأ الاستخدام الصحيح والمعتدل للكهرباء ، مضيفاً بهذا الصدد : ” يجب استخدام الأدوات الكهربائية بالطريقة المناسبة وخاصة التي تحتاج لطاقة كهربائية كبيرة مثل السخان والغسالة والمكواة”.

وهنا وجه مدير التشغيل في كهرباء دمشق إلى عدم استخدام تلك الأدوات في أوقات ذروة استهلاك الطاقة أي ما بين 5 – 10 مساءً.

وفي حال تم التجاوب من قبل المواطنين مع تلك الحملة ، تعهد محلا بأن تكون النتائج مرضية وتؤدي إلى انخفاض التقنين بشكل كبير وهذا ظهر بوضوح من خلال الأرقام والبيانات الموجود لدى شركة الكهرباء.

يذكر أن مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الضاهر سبق وأكد أن وزارة الكـهرباء السورية لم تصرح يوماً بأنها ستلغي التقنين في فصل الشتاء.

وسبق و بررت وزارة الكهرباء مطلع العام الحالي أسباب زيادة ساعات التقنين الكهربائي إلى وقف التوريدات النفطية بسبب العقوبات وزيادة استخدام الطاقة بأكثر من 90%.