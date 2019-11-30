كهرباء حمص تحذر من تقنين قاسي خلال الشهرين المقبلين

حذر مدير كهرباء حمص مصلح الحسن من احتمال تطبيق ساعات تقنين إضافية في الفترة المقبلة في حال استمرار الاستجرار الزائد.

وفي تصريح لإذاعة “شام اف ام” ، قال الحسن إن برنامج التقنين المطبق في حمص هو 3 ساعات تزويد مقابل 3 ساعات انقطاع ، إلا في بعض المناطق قد يطبق ساعات إضافية بسبب بعض الأعطال .

كهرباء حمص :

ونوّه إلى أنه منذ منتصف الشهر الماضي بدأ تطبيق التقنين بسبب الاستجرار الزائد الذي جاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة .

كما لفت الحسن إلى أنه في حال استمر الاستجرار الزائد للكهرباء من قبل المواطنين ، فسيكون هناك تقنين قاسي خلال الشهرين المقبلين .

أما عن احتمال زيادة ساعات التقنين في حمص دوناً عن غيرها من المحافظات ، فبين الحسن أن حمص تختلف عن بقية المحافظات باعتبارها ذات طقس جوي بارد جداً.

وفي تصريح سابق لمدير كهرباء حمص لتلفزيون “الخبر”، طلب التعاون من قبل المواطنين من خلال إطفاء أو فصل أي تجهيزات كهربائية لا حاجة لها ، و الترشيد باستخدام الطاقة للوصول إلى واقع جيد للكهرباء ، مؤكداً أن ورش الصيانة تعمل بكل طاقاتها على مدار 24 ساعة ، لإصلاح الأعطال الكهربائية في كل المحافظة.

وكان سكان عدة أحياء في حمص قد اشتكوا من الانقطاع الترددي للتيار الكهربائي والذي تسبب بتعطل بعض الأجهزة الكهربائية في المنازل، ليوضح رئيس دائرة تشغيل حمص في فرع المنطقة الوسطى بالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء صالح عمران ، أن الترددية تقوم بوظيفة فصل الأحمال عند انخفاض التردد على الشبكة نتيجة الحمولات الزائدة ، مبيناً أنه يتم تفعيل الحماية الترددية على المحولات المغذية للخطوط وفقا لبرنامج أسبوعي محدد ، و لكل منطقة يوم في الأسبوع.