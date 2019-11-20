كم من الوقت تحتاج لتشغيل سيارتك في الطقس البارد ؟

يعتقد السائقون بأن فكرة ” تسخين السيارة ” قبل تحريكها في الطقس البارد يساعد في تحسين أدائها خلال فصل الشتاء.

وأكد موقع “سي لايف”، بأن هذه الفكرة التقليدية بضرورة تدفئة محرك السيارة قبل الانطلاق حين يكون الطقس بارداً، مجرد مضيعة للوقت وغير مفيدة.

و في قائمة النصائح للحفاظ على استهلاك الوقود في الطقس البارد، تشرح وزارة الطاقة الأميركية أن هناك حاجة إلى وقت أقل بكثير مما كان متوقعاً لتدفئة سيارتك.

كما أشارت وزارة الطاقة الأميركية بأن الشركات المصنعة للسيارات تنصح بالقيادة بلطف بعد حوالي 30 ثانية من تشغيل المحرك، مما سيخفض استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات.

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