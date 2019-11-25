كل ما تريد معرفته عن خليجي 24 .. مواعيد المباريات واستخدام هذه الشيء لأول مرة في البطولة

تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر / تشرين الثاني في عاصمة قطر الدوحة، وتستمر حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي قطر، والسعودية والإمارات والبحرين، وسلطنة عمان والعراق واليمن والكويت.

وتقسم المنتخبات الثمانية على مجموعتين هي:

المجموعة الأولى: قطر، الإمارات، العراق، واليمن.

المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان.

وتجري المباراة الافتتاحية الثلاثاء على استاد خليفة الدولي، بين قطر والعراق، ثم الإمارات مع اليمن.

وسيشهد خليجي 24 للمرة الأولى في تاريخ البطولة، اعتماد تقنية المساعدة بالفيديو “فار”.

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وقال نائب رئيس الاتحاد الخليجي جاسم الشكيلي: “الأجواء رائعة قبل انطلاق خليجي 24 بعد اكتمال عقد المنتخبات الثمانية “.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات “خليجي 24”:

الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني:

– قطر # العراق – الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة:

– الإمارات # اليمن – السعة 21:30

الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني

– عمان # البحرين – الساعة 17:30

– السعودية # الكويت – الساعة 20:00

الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني:

– الإمارات # العراق – الساعة 17:30

– اليمن # قطر – الساعة 20:00

السبت 30 نوفمبر/ تشرين الثاني:

– الكويت # عمان – الساعة 17:30

– البحرين # السعودية – الساعة 20:00

الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول:

– قطر # الإمارات – الساعة 17:30

– اليمن # العراق – الساعة 17:30

– الكويت # البحرين – الساعة 20:00

– عمان # السعودية – الساعة 20:00.

الخميس 5 ديسمبر/ كانون الأول:

– أول المجموعة الأولى # ثاني المجموعة الثانية

– أول المجموعة الثانية – ثاني المجموعة الأولى.

الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول:

المباراة النهائية بين الفائزين في الدور نصف الهائي.

مراسلون – رياضة