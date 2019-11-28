كشف لغز مقتل فتاة سعودية حرقاً داخل إحدى الشقق

عثرت الجهات الأمنية السعودية المختصة على جثة فتاة محترقة داخل إحدى الشقق بمنطقة جيزان.

وكشفت الجهات المختصة في منطقة جيزان السعودية لغز احتراق جثة فتاة بالمرحلة المتوسطة داخل إحدى الشقق.

و خلال التحريات والتحقيقات تبين أنه كان في الشقة 3 فتيات، واحدة منهن أخرجت شقيقتها من المدرسة وذهبن معاً إلى إحدى الشقق برفقة 4 شبان.

وأُثناء تواجدهم بالشقة، اشتعلت النيران، ليهرب الجميع من الموقع تاركين الطالبة بمفردها لتلقى مصرعها في وضع مأساوي داخل الشقة .

حيث تدخلت الجهات المختصة لإخراج الطالبة التي فارقت الحياة، نتيجة تعرضها لإصابات خطرة جراء الحروق التي لحقت بها وأحرقت جسدها.

وتم التعرف على هوية الشبان الأربعة المشاركين في الحادثة وإلقاء القبض عليهم ، وجرى تحويلهم للقضاء لاتخاذ إجراءات بحقهم.

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