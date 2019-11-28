قوانين في كرة القدم قريبة من التعديل .. تعرف عليها

كشف المجلس الدولي لـ كرة القدم ، أنه سيعقد مناقشات في اجتماعه في الثالث من ديسمبر/كانون الأول القادم موضوعات عدة.

ومن الموضوعات المطروحة للنقاش، هي استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وكيفية التعامل مع إصابات الارتجاج في المخ.

كما سيتم طرح مقترحات بتغيير بعض قوانين اللعبة، من قبل المجلس الدولي الذي يسن قوانين كرة القدم.

وفي حال تبني أي مقترح، يتم طرحه للتصديق في الاجتماع العام يوم 29 فبراير/شباط المقبل، الذي يتم فيه إقرار أي تعديلات في قوانين اللعبة.

وكشفت وسائل إعلام عن إمكانية تطبيق فكرة إجراء تبديلات مؤقتة أثناء المباريات في بطولة أوروبا 2020 بسبب الارتجاج.

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ونفى المجلس اتخاذ قرار بهذا الشأن، قائلاً “ردود اللجان الاستشارية التابعة للمجلس ستساعدنا في المناقشات بشأن عدد من الموضوعات في الاجتماع”.

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