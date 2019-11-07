قمر ” مكيودة ” في إطلالة جامحة من الشبك ( صور )

أثارت الفنانة قمر ضجة كبيرة في أوساط المتابعين ، إثر نشرها مجموعة من الصور الجديدة عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

و اعتمدت خلالهم إطلالة جامحة ، وظهرت وهي تجلس في الحمام مرتدية توب قصير ممزق كشف عن أجزاء واسعة من جسدها بطريقة أنثوية عالية ، نسقت معه فيزون من الشبك الطويل وارتدت معهم قبعة البّحار .

وظهرت الفنانة اللبنانية بمكياج الوجه الهادئ الذي كسرته بأحمر الشفاه باللون الأزرق الداكن ، بينما صففت شعرها بطريقة الـ wavy وتركته بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف .

وأرفقت قمر إحدى الصور بتعليق : ” ليس على المكيودة حرج ” ، فيما علقت على أخرى قائلة : ” أنا سيدة نفسي … أنا عجوز في عقلي … طفلة بروحي … رجل بمواقفي … من استهان بقدرة صبري … فقد استهزأ بنفسه … لأني ملكة بمواقفي لا بعمري … ” .

يذكر أن النجمة اللبنانية سافرت إلى مدينة لوس أنجلوس في الفترة الماضية بعد اختيارها كعارضة لأزياء العلامة التجارية العالمية Calvin Klein .