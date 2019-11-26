قمر امرأة قوية مع سيجارة وكتاب بـ ( صورة )

تخضع الفنانة قمر بشكلٍ دوريٍ لجلسات تصوير جديدة في محاولةٍ منها للبقاء على اتصال مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك من خلال الصور القليلة التي تشاركهم إياها عبر صفحاتها الرسمية لا سيما على تطبيق Instagram .

أطلت المغنية اللبنانية قبل ساعات بصورة دافئة ، تقصدت فيها إيصال رسالة واضحة إلى أحد الأشخاص وذلك من خلال تعليق قوي أرفقته بالمنشور .

اختارت قمر أن تظهر خلال الصورة بوضعية القارئة وفي يدها سيجارة ، وارتدت لباس عصري كاجوال ، تألف من Blazer ورديّ اللون قصير ، زينته بـ قبعة رسمية سوداء واستكملت إطلالتها بمكياج الوجه الهادئ .

يشار إلى أن قمر نفت مؤخراً كل الاتهامات الموجهة إليها من قبل الصاعدة أنجي خوري ، وأكدت على أن الأخيرة مجرد أداة في يد زوجها السابق رجل الأعمال المصري جمال مروان ، وأنه استخدمها كواجهة لمحاربتها على خلفية قضية نسبِّ ابنها جيمي الشهيرة ” .