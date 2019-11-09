قمر تكشف عن شكل الصاعدة أنجي خوري قبل عمليات التجميل ( صورة )

تسعى الفنانة اللبنانية قمر في الآونة الأخيرة إلى كشف زيِّف اتهامات المغنية الصاعدة أنجي خوري ، التي اشتهرت مؤخراً من وراء السجال الحاد الذي جرى بينهنَّ على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت النجمة قبل ساعات قليلة صورة لـ نجوى خليق الله المشهورة باسم أنجي خوري عبر خاصية الـ story في حسابها على تطبيق Instagram .

كشفت من خلالها عن شكل الفنانة الصاعدة قبل خضوعها لـ عمليات التجميل ، وبدت خوري فيها بشكلٍ مغايرٍ وملامح مختلفة تماماً عن الآن وكأنها أجرت جراحة تجميلية فقط لتتشبه بالفنانة اللبنانية .

يشار إلى أن قمر نفت كل الاتهامات الموجهة إليها من قبل الصاعدة أنجي خوري من خلال مقطع فيديو ، وأكدت على أن الأخيرة مجرد أداة في يد زوجها السابق رجل الأعمال المصري جمال مروان ، وأنه استخدمها كواجهة لمحاربتها ” بسبب حربه معها على خلفية قضية نسب ابنها جيمي الشهيرة ” ، وحينما انتهى دورها قرر التخلص منها فسحب إقامتها من لبنان واتهموها بأنها هي وراء القرار .