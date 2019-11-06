في مصر .. هبوط أرضي يبتلع شاحنة مع سائقها (صور)

سقطت شاحنة صرف صحي في حفرة كبيرة بسبب هبوط أرضي ، في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ، شرقي مصر .

وأفادت صحيفة “أخبار اليوم” بأن غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطاراً بإصابة سائق ومساعده إثر سقوط سيارة صرف صحي تابعة لشركة مياه البحر الأحمر نتيجة لهبوط أرضي (خندق) شرقي مصر .

و جرى إسعاف السائق ومساعده إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة وجارى التحقيقات.

وتبلغ مساحة الحفرة التي سقطت فيها أكثر من 9 أمتار وبعمق 3 أمتار.

يشار إلى أن الشاحنة كانت في مهمة لإصلاح أعطال الصرف الصحي بمنطقة الإسعاف برأس غارب، وأثناء مرورها أعلى الخندق، سقطت السيارة بالسائق ومن معه.