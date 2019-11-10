في مصر ... سيدة تحرق زوجها بـ "الكاز" لتتخلص منه

ارتكبت سيدة جريمة مروعة بحق زوجها في مصر ، بسبب خلاف بينهما.

وكشفت النيابة العامة في مصر بأن شابة تبلغ من العمر 30 عاماً أقدمت على إشعال النار في زوجها في محاولة منها للتخلص من معاناتها معه ، بسبب خلافات بينهما.

و في التفاصيل ، أحضرت الزوجة غالوناً من “الكاز” وقامت بسكبه على جسده وأضرمت فيه النيران لتحرقه.

وتم القبض على الزوجة التي اعترفت بفعلتها ، فيما تمكن الزوج من النجاة رغم تعرضه لإصابات حروق بالغة.

فيما أوضح تقرير الطبيب الشرعي بأن الرجل تعرض لحروق شديدة من الدرجة الثالثة في الوجه والرأس والرقبة والذراعين والصدر وأجزاء من البطن، وتسببت له بعاهة دائمة.

المصدر: وكالات

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