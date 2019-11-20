في قضية غريبة… البط يكسب قضية في المحاكم أمام الإنسان

كسب البط قضية في المحاكم أمام الإنسان ، في حالة تعتبر الأولى حول العالم.

حيث رفضت محكمة بلدة داكس، غربي فرنسا، شكوى تقدم بها رجل إلى القضاء اعتبر فيها أن صوت البط حول حياته إلى جحيم.

وجاءت الشكوى من جار مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط.

وقضت المحكمة لصالح سرب من البط بالحرية بإصدار الأصوات ومواصلة “البطبطة”.

وأوعز قرار المحكمة بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية الطيور والذي يضم نحو 60 بطة وإوزة عند سفح جبال البيرينيه جنوب غربي فرنسا لا تتجاوز الحدود المقبولة.

فيما عبرت دوت عن سعادتها بقرار المحكمة وشعرت بانتصار البط على الإنسان .



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