في سلطنة عمان … أول تجمع لـ 3 آلاف توأم .. صور

أقامت سلطنة عمان أول تجمع للتوائم في البلاد في فعالية استمرت ليومين متتاليين بوجود عدد كبير من المشاركين.
وشارك بالتجمع الذي أقيم في يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الأول، مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية، ووبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف توأم من أنحاء سلطنة عمان .
حيث كان أكبر التوائم عمراً من بين الحضور يبلغان من العمر 63 عاما ، وكان عمر التوأم الأصغر سبعة أيام فقط.
كما تضمنت فعاليات المهرجان عروض متنوعة ورقص تقيديا ومحاضرات تثقيفية وتعليمية وعروض قدمها مجموعة من التوائم، بالإضافة لعروض سيارات.
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عمل المبدع ، فهمي المسكري
تجمع التوائم. #تجمع_توائم_عمان #تجمع_توايم_عمان pic.twitter.com/kY9OtHVj4S
— Oman Muscat (@omandoorss) November 23, 2019