في سلطنة عمان … أول تجمع لـ 3 آلاف توأم .. صور

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في سلطنة عمان ... أول تجمع لـ 3 آلاف توأم 

أقامت سلطنة عمان أول تجمع للتوائم في البلاد في فعالية استمرت ليومين متتاليين بوجود عدد كبير من المشاركين.

وشارك بالتجمع الذي أقيم في يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الأول، مجموعة من التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية، ووبلغ عددهم أكثر من 3 آلاف توأم من أنحاء سلطنة عمان .

حيث كان أكبر التوائم عمراً من بين الحضور يبلغان من العمر 63 عاما ، وكان عمر التوأم الأصغر سبعة أيام فقط.

كما تضمنت فعاليات المهرجان عروض متنوعة ورقص تقيديا ومحاضرات تثقيفية وتعليمية وعروض قدمها مجموعة من التوائم، بالإضافة لعروض سيارات.

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