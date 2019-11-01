في دمشق : الشرطة تقبض على شخص اغتصب طفلاً

قدّمت سيدة بلاغاً في قسم شرطة القدم بالعاصمة دمشق بإقدام أحد الأشخاص على اغتصاب ولدها الحدث ( م . س ) البالغ من العمر 14 عاماً.

وافادت والدة الطفل بأن شخص ما قام باغتصاب طفلها في منظقة نهر عيشة بمكان مظلم بعد إمساكه وتثبيته بالقوة وهدده بعدم إخبار أي شخص بما حصل .

وبعد البحث والتحري ألقى قسم شرطة القدم القبض على الفاعل المدعو ( ناصر . ع)، الذي اعترف بفعلته.

وخلال التحقيق أكد الجاني بإقدامه على ارتكاب الفعل المنافي للحشمة مع الحدث المذكور عنوةً ومحاولة استدراجه أيضاً إلى مكان سكنه في ريف دمشق لتكرار ما فعله معه وتهديده بعدم إخبار أحد .

وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه.