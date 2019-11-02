في حالة نادرة ... وفاة امرأة هندية مرتين

حصلت حادثة نادرة في الهند ، حيث أعلن مستشفيان مختلفان عن وفاة امرأة بفارق بضع ساعات بينهما.

حيث كانت المرأة البالغة من العمر 45 عاما، تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي حالة التهابية في الرئة، تؤثر بشدة على تدفق الهواء.

ونقلت المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن قيل إنها ماتت في مستشفى الحكومة متعدد التخصصات في شانديغار، وأعلن أنها متوفية طبياً.

انتظرت عائلتها في المستشفى 3 ساعات حتى تتوفر سيارة إسعاف لنقل جثمانها مجاناً إلى منزلهم، وبدء الإعداد لترتيبات الجنازة.

وفي طريقهم إلى المنزل، رأى أفراد أسرتها أن جثمان المرأة يتحرك، ما جعلهم يهرعون إلى مستشفى آخر.

و بعد ساعتين من محاولة إنعاشها في قسم الطوارئ، تم إعلان وفاة المرأة رسمياً للمرة الثانية في مستشفى ومعهد الطوارئ والطب الحكومي في شانديغار.

وفسر الأطباء ماحصل بأن هذه الحالة تسمى ظاهرة “لازاروس”، حيث يعطى المريض بعض الأدوية المنقذة للحياة في حالات الأزمات يمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد أكثر مما كان يعتقد سابقاً، وقد تنعش المرضى مؤقتاً بعد إعلان وفاتهم رسمياً.

فيما أعلنت الهند بأن هذه أول حالة رسمية لما يسمى “تأثير لازاروس” ، وفي جميع أنحاء العالم تم الإبلاغ عن 38 حالة فقط حتى الآن.