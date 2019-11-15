في حالة نادرة الحدوث... اكتشاف غزال بـ 3 قرون

نشرت عدد من الصحف العالمية صورة غزال بثلاثة قرون في سابقة من نوعها في العالم.

حيث اعتاد المشرع الأمريكي المتقاعد ستيفن ليندبرج (75 عاما) من ولاية ميشيغان الأمريكية نشر صورة واحدة يومياً عبر موقع فيسبوك، بينما يتنزه برفقة كلبه قرب منزله في مدينة ماركيت.

والتقط الأسبوع الماضي بينما كان يتنزه صورة غريبة لـ غزال ، لم يكن مدركاً مدى غرابتها إلى أن نشرها عبر فيسبوك.

و حققت الصورة 30 مليون مشاهدة في أمريكا الشمالية، حينها أدرك أن الغزال في الصورة لديه 3 قرون .

فيما أشار الطبيب البيطري بأن هذا الاكتشاف هو حالة نادرة واحد في المليون ، ومن الممكن أن يكون الحيوان نادر.

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