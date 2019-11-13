في حادث مأساوي… هاتف ذكي يقتل صاحبه وهو نائم

تسبب انفجار هاتف ذكي بمقتل صاحبه الذي كان نائماً بالقرب منه في ولاية أوديشا الهندية.

وكشف موقع “بي جي آر” الهندي بأن هاتف ذكي انفجر أثناء شحنه بالقرب من صاحبه البالغ من العمر (22 عاما) بينما كان نائماً ما أدى إلى وفاته.

فيما ذكرت الشرطة الهندية بأن الضحية يدعى كونا برادهان، وهو مواطن هندي كان يعمل كعامل في بناء معبد جاغاناث في باراديب.

ولم يتم التعرف على طراز الهاتف الذكي، الذي انفجر وخلف دخاناً هائلاً في الغرفة.

و يتم التحقيق بالحادثة فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة للتعرف على السبب الدقيق للوفاة.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينفجر فيها هاتف ذكي أثناء الشحن، حيث شهدت كازاخستان حالة مماثلة قبل أيام ، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ، مصرعها إثر انفجار هاتفها الذكي على وسادتها.

اقرأ المزيد : ما خطورة استعمال الهاتف الذكي قبل النوم؟