في حادثة غريبة.. دجاجة تبيض بيضة دون قشرة (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدجاجة وهي تبيض بيضة من دون القشرة.

وأثار الفيديو استغراب جميع من تابعه ، حيث ظهرت الدجاجة وهي تبيض فخرجت بيضة دون قشرتها.

و نشر الفيديو عبر موقع “ريديت” مع تعليق تحته “دجاجة تبرز بيضة من دون قشرتها، قامت أختي بالتقاط الفيديو بشكل مفاجئ على كاميرتها”.

ووردت تعليقات كثيرة على هذا الفيديو حيث كتب أحدهم بأن سبب ذلك “أن هناك نقص في الكالسيوم لدى الدجاجة “.

و أضاف آخر: “يمكنك إطعام الدجاجة بقشرة قديمة للبيض للحفاظ على مستوى الكالسيوم”.

ولم يتبين سبب هذه الحالة الغريبة لدى الدجاجة.

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