في الصين … أب يبيع طفلته بـ 11 ألف دولار لينفقها على “نجمات الإنترنت”

أقدم أب على بيع طفلته الصغيرة في الصين مقابل مبلغ 11 ألف دولار ، لينفقها على نجماته المفضلات عبر الإنترنت.

وحدثت القصة في شهر فبراير الماضي، عندما أقدم رجل صيني يدعى “لو” وهو أب لطفلين، على بيع طفلته بذريعة أنه لم يعد قادرا على تربية الطفلين وحده بعد أن غادرت زوجته.

و نجح “لو” في إيجاد زوجين يواجهان مشاكل في القدرة على الإنجاب و يرغبان في شراء الطفلة .

والتقى الأب بالزوجين ليتعرفا على الطفلة قبل شراءها ، ثم قررا دفع مبلغ 11425 دولار مقابل تبنيها.

و المثير للدهشة، أن الأب أنفق معظم المال على فتياته المفضلات على أحد المواقع المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو بخاصية البث المباشر.

فيما تم اكتشاف القصة عندما حاول الزوجان استخراج بطاقة هوية للطفلة مستخدمين شهادة ميلاد مزورة.

وألقت الشرطة الصينية القبض على الزوجين ووالد الطفلة ويواجهون تهماً بالإتجار بالبشر.

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