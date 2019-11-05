في السعودية … ثعبان يقتحم مباراة كرة قدم ويوقفها (فيديو)

تسبب ثعبان بتوقف أحد المباريات المقامة في السعودية بسبب اقتحامه الملعب.

وانتشر مقطع فيديو للثعبان وهو يقتحم ملعب في السعودية ،مساء يوم الإثنين، أدى لتوقف المباراة بين الفريقين.

فيما أطلق حكم المباراة صافرته موقفاً المباراة لمدة 5 دقائق، بعد رؤية الثعبان داخل أرض الملعب، واستأنف اللعب فور خروجه.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز الفيحاء على عكاظ ، بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات دور الـ 64 بكأس العاهل السعودي.

ثعبان.. يوقف لقاء عكاظ والفيحاء! 🐍 pic.twitter.com/n8teXxQTli — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 4, 2019



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