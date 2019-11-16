في الأرجنتين… اكتشاف كارثة في بطن امرأة حامل بالأشهر الأخيرة

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في الأرجنتين... اكتشاف كارثة في بطن امرأة حامل بالأشهر الأخيرة

أوقفت قوات الأمن الأرجنتينية امرأة حامل على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي بعد ضبط شيئ غير متوقع في بطنها.

وأفاد مسؤولو الجمارك الأرجنتينيون، بأن المرأة التي جرى إيقافها لم تكن حامل بطفل ، بل بـ 4 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، كانت تحاول تهريبها عبر الحدود.

فيما كشفت وسائل إعلام محلية، بأن المرأة اعتقلت في نقطة تفتيش تابعة للشرطة، بمنطقة تعرف باسم “فالي دي أوكو قرب الحدود بين الأرجنتين وتشيلي” بينما كانت تتظاهر بأنها حامل في الأشهر الأخيرة.

وبعد إلقاء القبض عليها اعترفت السيدة بأنها كانت متوجهة بالمخدرات التي كانت بحوزتها إلى منطقة باتاغونيا الحدودية.

و نشرت وزيرة الأمن الأرجنتينية صور المرأة في حسابها على “تويتر” وعلقت عليها بالقول : “إن الموقوفة صنعت بطناً من العجين، وخبأت داخله المخدرات – القنب الهندي”.

كما تم أيضاً إلقاء القبض على رجل كان برفقتها بعدما كان بدوره يحاول تهريب كمية من المخدرات.

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