في اسطنبول : طبيب تركي يطلق النار على زوجته

قتل طبيب تركي زوجته الأجنبية في منطقة أفجيلار غرب مدينة اسطنبول .

وأفادت صحيفة “حرييت” التركية المحلية بأن طبيب يدعى جلال توسون أوغلو (66 عامًا) أطلق النار على زوجته الأذربيجانية عايدة شاسييفا (35 عامًا) في العاصمة التركية اسطنبول بزعم الخيانة.

و أضافت الصحيفة أن الطبيب الذي يعمل في مركز طبي اشتبه بزوجته ووضع لها جهاز ترقب في مركبتها.

وفي ليلة الحدث، اتصل الطبيب بزوجته وأخبرته عن مكانها، لكنها كانت مختلفة عن نتائج جهاز التتبع الخاص الموجود في السيارة، واتهمها بالكذب والخيانة.

فذهب الرجل إلى العنوان المتواجدة به زوجته، واشتعل النقاش بينهما انتهى بإطلاق الطبيب النار على صدر زوجته.

فيما تم إبلاغ الشرطة عن الجريمة ونقل الزوجة إلى المشفى واعتقال الزوج ووضعه في السجن.

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