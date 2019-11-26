في إحدى الدول العربية... جريمة قتل مروعة بسبب مكالمة هاتفية

أقدم رجل مصري على ارتكاب جريمة قتل بحق شاب بسبب حديثه بصوت مرتفع على الهاتف المحمول.

وأفاد قسم الشرطة في محافظة أسوان جنوب البلاد ، بأن سائق مصري ارتكب جريمة قتل بحق أحد الأشخاص بعد أن نشب خلاف بينهما.

حيث تلقى قسم شرطة أسوان بلاغ من أحد المستشفيات، بوصول عامل متوفى، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر بعد مشاجرة مع آخر أمام منزله.

وخلال التحقيقات تبين أن خلاف نشب بين الضحية والجاني واعتدى خلالها الأخير على الشاب بسلاح أبيض، محدثاً به طعنات غائرة أودت بحياته.

فيما تم القبض على القاتل الذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد أن سمع المجني عليه، يتحدث في الهاتف المحمول بصوت عال، فتعدى عليه وتسبب له في إصابة أدت لوفاته.

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