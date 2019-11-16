فيس بوك يختبر ميزة جديدة تتشابه مع انستغرام … تعرف عليها

تواصل شركة فيس بوك إجراء تحديثات جديدة بشكل مستمر على التطبيق بهدف إرضاء جميع المستخدمين.

وتختبر فيس بوك مؤخراً طريقة جديدة لتصفح الصور تشبه كثيراً تطبيق انستغرام ، عن طريق الضغط على صورة ما بالصفحة الرئيسية لعرضها على كامل الشاشة، وسيظهر هناك زر لعرض المزيد من الصور الشائعة.

و أطلقت فيسبوك على الميزة الجديدة اسم “Popular Photos” ، وأضافت زر أزرق في أسفل الشاشة بعبارة “See More Photos” ، حيث يتيح لك تصفح المزيد من صور المستخدمين نشرت بخصوصية عامة يتم اقتراحها لك قد تهمك رؤيتها.

هذه الميزة من شأنها أن ترفع الزمن الذي يقضيه المستخدم داخل التطبيق حيث أنها تعرض المزيد من الصور التي يسهل تصفحها مقارنة بالمنشورات النصية إذ أنها تعرض الصورة بحجم كبير مع 65 محرف من الوصف النصي إن وجد.

وبهذه الميزة الجديدة فإن فيس بوك أصبح بداخله انستغرام كامل، لتصفح الصور بعيداً عن آخر الأخبار المليئ بالنصوص والروابط فقط.

يشار إلى أن هذه الميزة مازالت قيد الاختبار وستعتمد رسمياً قريباً.

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