فيسبوك يغافل مستخدمي هواتف ايفون ويستخدم كاميراتهم دون علمهم

تكنولوجياجوال
فيسبوك يغافل مستخدمي هواتف ايفون ويستخدم كاميراتهم دون علمهم

فوجئ بعض مستخدمي تطبيق فيسبوك على هواتف ايفون بأن التطبيق يستخدم كاميرا الهاتف الخلفية دون إذن منهم أو تفعيل .

وذكرت مواقع مختصة بأخبار التقنيات والتكنلوجيا ، أن أحد المستخدمين كشف عن خلل في تطبيق فيس بوك على آيفون يتعلق بالكاميرا .

فيسبوك يستغل كاميرا ايفون !

وذكر مستخدمو التطبيق أنه يستخدم كاميرا الهاتف في الخلفية وبدون علم المستخدم ، فيما نشر عدد من المستخدمين على تويتر مقاطع فيديو تظهر الخلل وبعدة طرق مختلفة .

وشرح بعض المستخدمين أن الخلل يكمن بمواضع مختلفة ، منها قسم القصص عند تحويل مسك الهاتف من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي.

كما تم رصد الخلل عند مشاهدة مقطع فيديو وتحويل وضعية الهاتف ، أو بحالة فتح صورة من التطبيق والخروج منها .

وظهر هذا الخلل بوضوح عند استخدام فيس بوك على نسخة iOS 13.2.2 من هواتف ايفون دون أن يظهر في النسخ الأقدم من التطبيق.

رد فيسبوك :

ورداً على ذلك ، قال نائب الرئيس للسلامة والنزاهة في فيس بوك ،  Guy Rosen إن الشركة على علم بالأمر ، معتبراً أن ما حدث يعود لخلل برمجي يتم إصلاحه وليس ثغرة أمنية.

ولطالما حذر الباحثون الأمنيون من التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول للكاميرا ، مرجحين أنه يمكنها التجسس على المستخدم بتشغيلها في الخلفية بدون علمه.

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

فيسبوك تختبر ميزة الفيديو السيلفي لتوثيق هوية المستخدم

واتساب يطلق تحديثاً جديداً .. تعرف إليه

لأول مرة في تاريخها… فيسبوك تتخلى عن اللون الأزرق 