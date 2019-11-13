فيسبوك يغافل مستخدمي هواتف ايفون ويستخدم كاميراتهم دون علمهم

فوجئ بعض مستخدمي تطبيق فيسبوك على هواتف ايفون بأن التطبيق يستخدم كاميرا الهاتف الخلفية دون إذن منهم أو تفعيل .

وذكرت مواقع مختصة بأخبار التقنيات والتكنلوجيا ، أن أحد المستخدمين كشف عن خلل في تطبيق فيس بوك على آيفون يتعلق بالكاميرا .

فيسبوك يستغل كاميرا ايفون !

وذكر مستخدمو التطبيق أنه يستخدم كاميرا الهاتف في الخلفية وبدون علم المستخدم ، فيما نشر عدد من المستخدمين على تويتر مقاطع فيديو تظهر الخلل وبعدة طرق مختلفة .

وشرح بعض المستخدمين أن الخلل يكمن بمواضع مختلفة ، منها قسم القصص عند تحويل مسك الهاتف من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي.

كما تم رصد الخلل عند مشاهدة مقطع فيديو وتحويل وضعية الهاتف ، أو بحالة فتح صورة من التطبيق والخروج منها .

وظهر هذا الخلل بوضوح عند استخدام فيس بوك على نسخة iOS 13.2.2 من هواتف ايفون دون أن يظهر في النسخ الأقدم من التطبيق.

Today, while watching a video on @facebook, I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying… pic.twitter.com/7lVHHGedGf — Neo QA (@neo_qa) November 2, 2019

رد فيسبوك :

ورداً على ذلك ، قال نائب الرئيس للسلامة والنزاهة في فيس بوك ، Guy Rosen إن الشركة على علم بالأمر ، معتبراً أن ما حدث يعود لخلل برمجي يتم إصلاحه وليس ثغرة أمنية.

ولطالما حذر الباحثون الأمنيون من التطبيقات التي تملك صلاحية الوصول للكاميرا ، مرجحين أنه يمكنها التجسس على المستخدم بتشغيلها في الخلفية بدون علمه.