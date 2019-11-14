سوريا .. مطالب بإلغاء فيسبوك ومحاسبة الإعلامي الذي ينشر على صفحته الشخصية!

طالب أحد أعضاء مجلس الشعب بإلغاء تطبيق فيسبوك في سوريا فيما طالب نائب آخر بمحاسبة الإعلامي الذي ينشر على صفحته الشخصية.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب ناقشوا عدة قضايا تتعلق بالإعلام .

واعتبر رئيس اللجنة الياس مراد ، أن بعض الإعلاميين الذين يحضرون جلسات مجلس الشعب يغطون مجرد خبر ولا يولون أهمية للطروحات المتعلقة بقضايا في مؤسسات الدولة.

كما اعتبر مراد أن تلك التغطية لا تعطي للمجلس حقه وتعطي الأولوية للوزير وليس للجلسة ومحورها.

بدوره، طالب النائب نضال حميدي بإتباع المكاتب الصحفية لوزارة الإعلام ومحاسبة الإعلامي الذي يكتب على صفحته الشخصية بحكم قانون الإعلام .

فيما دعا النائب عارف الطويل لأن يكون الخط الإعلامي مرجعاً لكونه حقق نتائج مبهرة على الوضع الميداني، بينما دعا نائب آخر إلى إلغاء تطبيق فيسبوك في سوريا .

وكان وزير الإعلام عماد سار قد كشف عن توجه لدى الوزارة لترخيص صفحات التواصل الاجتماعي المهنية.