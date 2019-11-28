فيسبوك تطلق تطبيقاً جديداً يتيح لك جمع الأموال

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاقها لتطبيق جديد في الوقت القريب يعمل على طرح استطلاعات رأي مختلفة حول محتويات الشركة ومنتجاتها.

وستمنح الشركة مكافآت لمستخدمي فيسبوك عبر التطبيق الجديد، من خلال المشاركة في استطلاعات الرأي التي من شأنها تطوير مواقع التواصل التابعة لها كـ فيس بوك، وإنستغرام وواتسآب.

و تدعى الخدمة الجديدة “Facebook Viewpionts”، ويمكن للمستخدم إنشاء حساب ليتمكن من الحصول على الأموال.

كما ستقوم الشركة بدعوة المسجلين فيها للتعرف على برنامج المكافأة الذي يتم من خلاله جمع عدد من النقاط والتي تحول إلى نقود بالاعتماد على الاستطلاع الذي سيشارك فيه المستخدم ومدته والنقاط التي حصل عليها.

فيما أشارت فيسبوك إلى أن معلومات المشتركين في التطبيق لن تباع إلى أية جهات خارجية، كما لن تقوم بربط حساباتهم بالتطبيق دون أخذ موافقة المستخدم.

ومن المنوقع أن يحصل المستخدم عبر هذه الخدمة على مبلغ 600 دولار أمريكي سنوياً.

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