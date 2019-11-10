فيسبوك تختبر ميزة الفيديو السيلفي لتوثيق هوية المستخدم

تختبر شركة فيسبوك خاصية توثيق هوية المستخدم ، عبر الكاميرا الأمامية أو ما يعرف بفيديو السيلفي .

وذكرت مواقع تختص بشؤون التكنلوجيا والتقنية ، أن خبرة فيس بوك بمجال التعرف على الوجوه ليست جديدة ، وهي اليوم أصبحت قادرة على التعرف على وجه أي مشترك من صورة أو فيديو والإشارة إليه .

توثيق هوية مستخدم فيسبوك

ولفتت المواقع أن الشركة تختبر الآن طريقة جديدة لتوثيق هوية المستخدم عبر فيديو سيلفي للوجه عبر الكاميرا الأمامية .

وتقوم تلك الميزة على أخذ لقطة لوجه المستخدم من عدة زوايا بطريقة السيلفي ، بشكل مشابه لميزة Face ID التي تستخدمها الهواتف الذكية .

هل ستؤمن فيسبوك بالفيديو؟

تقول شركة الفيسبوك إن فيديو توثيق هوية المستخدم سيكون بمأمن وسيتم حذفه بعد مرور شهر على تسجيله .

كما أنها –الميزة- لا تحتاج إلى حساس عمق بل يكفي لقطة فيديو للتعرف على الوجه وتوثيق الهوية.

ورغم ذلك ، لم يتم التأكد من مصدر رسمي في فيسبوك حول ما إذا كانت الشركة ستطلق هذه الميزة بالفعل بعد اختبارها ، والتي قد تعرضها لعاصفة كبيرة من مشاكل الخصوصية والدعاوى القضائية.

الجدير بالذكر أن فيس بوك تعتمد ميزة صور الهوية لتوثيق حساب المستخدم في إحدى مراحل استعادة الحساب في حال فقدانه .

يذكر أن فيسبوك أطلقت مؤخراً خدمة جديدة للمواعدة Hinge ، وأصبحت متاحة رسمياً لمن عمرهم 18 عاماً فما فوق في الولايات المتحدة الأمريكية.