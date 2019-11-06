فيديو يثير الجدل لميشال حايك حول التطورات الأخيرة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتوقعات المتنبأ اللبناني ميشال حايك للعام 2019 حول الأوضاع في لبنان.

وأثار فيديو التوقعات جدلاً بين مستخدمي مواقع التواصل بعد أن أصابت أغلب توقعاته التي أعلنها سابقاً.

وأشار الناشطون إلى أنّ توقعات ميشال حايك حول ما سيحصل في الساحات والرئيس سعد الحريري وعن إقفال المدارس والوزير السابق جبران باسيل ، قد حصلت فعلاً.

كما أن حايك كان قد توقع أيضاً أن يعود البغدادي إلى الضوء من جديد، وهذا ما حدث بإعلان مقتله مؤخراً.

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