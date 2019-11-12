فيديو مسرّب من حفل زفاف ملك ماليزيا وملكة جمال موسكو

انتشر عبر شبكات الانترنت مقطع فيديو لحفل زفاف ملك ماليزيا محمد الخامس وزوجته السابقة ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا.

وأقيم حفل زفاف الملك في 22 نوفمبر عام 2018 في موسكو حيث أقسم الزوجان على الوفاء إلى الأبد لبعضهما البعض .

فيما تخلى محمد الخامس عن العرش في يناير عام 2019، وبقي حاكماً لسلطنة كلانتاين بماليزيا، وأنجبت زوجته في مايو الماضي ولداً.

لكن في 17 يوليو الماضي نشرت وسائل الإعلام خبر طلاقهما بعد حب كبير كان بينهما.

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